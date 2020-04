Jesús Calleja, sobre un político: "Si nos resuelve esta como resolvió aquella podemos darnos por contentos"

El aventurero Jesús Calleja ha recordado en La Ventana, de la Cadena Ser, el programa que grabó en 2014 con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el que ‘desescalaron’ un aerogenerador de 70 metros de altura.

El juego de palabras, con la situación actual de desescalada, ha dado mucho juego y Calleja ha afirmado: “Si nos resuelve esta como resolvió aquella podemos darnos por contentos”.

“No eran retos fáciles, eran los dos complicados. Hizo correcta la escalada y la desescalada la resolvió bien”, ha añadido el aventurero, que ha contado que ya tenía “algo de experiencia” en lo de estar confinado.

En este sentido, ha relatado que las expediciones cuando suben a los ochomiles suelen durar unos dos meses y el 80% del tiempo lo pasan en tiendas de campaña de un metro cuadrado donde una persona no puede ni ponerse de pie, donde no se pueden lavar y donde duermen al lado de guías a los que “les huelen los pies que no veas”.

Calleja también ha bromeado con el hecho de que ahora lleva el pelo muy largo, dado que las peluquerías están cerradas desde hace semanas. “Trabajé 10 años de peluquero porque era el oficio de media familia pero no me gustaba. Lo que hacía era trabajar por temporadas en la peluquería para conseguir dinero para mis viajes”, ha explicado.