Jesús Castro se pronuncia tras el encontronazo con los periodistas: "Estaba manipulado"

Juan Naharro Gimenez via Getty Images Jesús Castro en la presentación de 'Dreams' en el museo ABC de Madrid.

Hace poco más de una semana, el actor Jesús Castro copaba titulares de la prensa del corazón, y no precisamente para bien. El intérprete que saltó a la fama gracias a la película El niño (2014) se enfrentó a la prensa después de que le grabaran junto a su pareja Alba Casillas, prima del exportero del Real Madrid Iker Casillas y extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

“Me parece increíble que estéis aquí para molestarme”, dijo el actor con la mascarilla en la barbilla. “Si queréis saber cómo estoy solo tenéis que mirarme de arriba abajo”, agregó el intérprete, sin subirse la mascarilla, antes de compararse con una conocida marca de jamones.

El actor fue encendiéndose cada vez más hasta soltar amenazas veladas a los periodistas. “No estoy enfadado porque si yo estuviera enfadado tú no grababas, créeme”, le soltó. Aunque en el fragmento emitido por algunos medios como Socialité (Telecinco) se ve que dijo: “Te recuerdo que soy de Vejer”.

“No tenéis contenido y por eso venís a grabarme y a preguntarme a mí. Está la cosa muy barata para que yo interese”, añadió entonces.

Unos días después, ha aprovechado un acto público para explicarse tras la tensa situación. “Me dijeron que yo decía ‘cuidado conmigo que soy de Vejer’ y estaba manipulado, yo dije que tenía que tener en cuenta que soy de Vejer”, ha señalado.

El actor ha enfatizado que no está “acostumbrado a tener cámaras” y ha recalcado la manipulación a la que han sometido las imágenes. “Me gustaría que, ya que me graban, lo pusieran en bruto y no lo que les sale de los huevos”, ha zanjado.