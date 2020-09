Jesús Castro habla por primera vez sobre su enfrentamiento con Jordi Cruz en 'MasterChef Celebrity'

Ha sido uno de los momentos más tensos de lo que la que se ha emitido de la quinta edición de MasterChef Celebrity. En el primer programa, el actor Jesús Castro, expulsado este martes, tuvo un encontronazo con Jordi Cruz, cocinero y miembro del jurado.

Durante la valoración de su plato, Cruz le espetó a Castro que qué estaba buscando en el talent. “Aprender en un mundo que me gusta”, le contestó el interprete.

El miembro del jurado no se cortó y siguió: “Aprender te lo puedo dar... ¿Y discutir conmigo?”. ”¿Cómo? ¿Y tú conmigo?”, le pregunto con el mismo tono el protagonista de El Niño. Entonces, Cruz le aseguró que sus “dos platos fueron una pedrada y su nivel de cocina es bajo”.

Ese choque fue comentado por los espectadores y ocupó los titulares de la primera entrega. Ahora, tres semanas más tardes, Castro ha hecho una ronda de preguntas en las stories de su Instagram y ha sido preguntado por ese enfrentamiento

“Yo no me he enfrentado con nadie, me limité a responder lo que me preguntaba”, ha explicado el actor. Castro, que ha afirmado que no repetiría en MasterChef, también ha respondido a si importan más cosas que las dotes culinarias.

“La cocina y el espectáculo también. Recuerda que es un programa y la audiencia manda”, ha sentenciado.