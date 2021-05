Jesús Castro zanja la polémica por su paso por 'MasterChef Celebrity'

El actor Jesús Castro ha recordado en una entrevista con La Otra Crónica del diario El Mundo su polémica relacionada con el talent culinario de TVE, MasterChef Celebrity.

Castro ha sido preguntado por la sincera respuesta que dio en unas preguntas que le hicieron a través de las stories de Instagram. “Mi experiencia fue nula. No me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para ellos tener contenido”, reconoció.

El actor de trabajos como el El niño o El príncipe ha explicado que durante esa ronda de cuestiones le preguntaron por el tema y le tocó responder. “Por lo visto, se está magnificando un poco y no quiero dar mucha bola. Porque no es que me trataran mal, ni mucho menos. Pero las teclas que tocaban para que tú dieras un poco de contenido no es mi estilo y no volverá a serlo”, ha añadido.

“No estaba en mi zona de confort”, ha zanjado. Castro también ha afirmado que no va a volver a entrar en ningún otro reality e incluso ha llegado a decir que “se pueden ahorrar la llamada directamente”.

Además, ha valorado que él se enfrenta bien a las críticas, siempre y cuando sean constructivas: “Si es así, no tengo ningún problema en sentarme con alguien y que critique mi trabajo o lo que sea. Pero cuando la critica va a destruir, no me interesa”.

“Nadie tiene el poder destruirme, es imposible. Yo, por leer algo, no va a hacer que yo no duerma ese día. Me da igual quien sea o sobre lo que sea”, ha concluido el actor.