No lo sé. Con ella he tenido una relación compleja. Al principio fue otro éxito más, pero con el tiempo se ha convertido en un espejo en el que se han mirado muchas personas. Según ha ido avanzando la vida empecé a rayarme. La mochila que arrastramos de las canciones, de los hits, son como una pieza obligada y me rayé. Aunque en este momento actual me he reconciliado con ella. Te das cuenta de que las canciones las haces para la gente, empiezan a volar por ellas mismas y ya son territorio de la gran inmensidad de corazones que andan sueltos por ahí. Cuando estás en directo y estás abriendo el grifo de las emociones, compruebas que con esta canción la gente tiene momentos muy intensos y eso es lo más precioso que puede sucederte sobre el escenario. La historia acabó bien.