Jesús Cintora en su despedida de TVE: "Hacemos periodismo, otros por detrás hacen otras cosas"

Jesús Cintora se ha despedido este jueves de Las cosas claras, el programa matinal de TVE que ha presentado durante ocho meses. Una andadura que empezó en noviembre con Fernando Simón y que ha terminado un día antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En su despedida, Cintora ha querido dar las gracias a los espectadores: “Sin ustedes no tiene sentido nada. Tengo la enorme suerte de que hay gente que me defiende porque no comprende las cosas, no las acepta, en las redes y donde sea”.

El periodista ha elogiado el “enorme talento” de su equipo: “Nadie ha venido por ser mi primo, ni mi novia, ni mi hermana. Aquí la gente viene por su talento”.

Cintora ha deseado suerte a la productora que sigue con el proyecto y ha respondido a la polémica externalización del programa, algo criticado desde el principio: ”Yo no decidí externalizar esto. A mí me encargaron esto así. Así lo acepté. Así me he dejado la piel por esta televisión, por esta cadena”.

El periodista ha contado que ha sido siempre el primero en llegar y ha afirmado que le hubiera gustado “que me hubieran defendido más o que no me hubieran atacado”.

A los críticos le ha invitado a ver su expediente académico y su curriculum. “Nos quitaron de un programa con un Gobierno. Nos quitan también con otro Gobierno”.

Para finalizar ha afirmado: “Hacemos periodismo, hay gente que por detrás hace otras cosas. Y con eso tenemos un problema muy gordo. Sean honestos. Hagan periodismo y muchísimas gracias”.