Jesús Ibáñez, el lotero que ha puesto a toda Almería a buscar décimos por su barrio

“Empezamos a hacerlo hace tres años porque estábamos en obras con la calle levantada. Yo soy el presidente de empresarios del barrio y me llegaban quejas de que con la calle no venían tanta gente, así que se me ocurrió esconder 10 décimos y tuvo bastante éxito. La gente acudió y salió a buscarlos”, explica Ibáñez, que a sus 48 años lleva literalmente media vida con una administración.

Es probable que si has pasado en la última semana por el céntrico barrio de Almería Mediterráneo Oliveros hayas visto a la gente buscando algo detrás de las farolas, debajo de los bancos, en alguna valla o en las ramas de algún árbol. No es una cámara oculta ni nada parecido, el culpable que ha puesto a todos los vecinos a ser casi inspectores es Jesús Ibáñez, responsable de la administración de lotería número 13 de la ciudad andaluza

Tratando de evitar que le sigan, ha decidido salir de madrugada a colocar los décimos, aunque eso le repercuta en un mayor cansancio durante el día. “Hay noches que me levanto a las 3 de la mañana. Es muy complicado ponerlo de día y que no te vea nadie, por eso salgo a horas intempestivas”, afirma.

Su modus operandi, para no dejar el décimo a la intemperie, es el de colocar en un sobre rojo una hoja con instrucciones en las que explica que, el que lo localice, tiene que ir a su administración y presentar el DNI para poder canjearlo por un décimo. También les pide hacerse una foto para publicar en las redes sociales. “Para evitar que haya gente que no se lo crea”, justifica.

A las 10 de la mañana, aproximadamente, da algunas pistas en su página web sobre la localización para asegurarse que se encuentra. Por ejemplo, concreta que están en “la calle con más circulación del barrio”, la que “encierra mucho conocimiento” o la que es de “un personaje muy querido”.

Además, no ha escogido un número cualquiera para esconder. El 47.017 tiene su pequeña intrahistoria que lo convierte en uno especial: “Estaba destinado a un viaje de estudios y se suspendió, luego se lo ofrecí a otro instituto para otro viaje y también se canceló. Tenía el número entero y me dije que no me lo podían rechazar tres veces, que este número tiene que tener algo”.

Un número particular para 20 afortunados (y una isla entera) que esperan que el Gordo les sonría este próximo miércoles.