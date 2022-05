Jesús Ortiz, padre de Letizia, se pronuncia muy claramente sobre la polémica de esta foto

“Las mujeres no sólo tenemos que estar, se nos tiene que ver y se nos tiene que escuchar y yo siempre que tenido ocasión, he influido y he tratado de mejorar la visibilidad de las mujeres en el plano nacional, pero también en eventos y foros internacionales”, señaló en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Según indició Calviño, lo sucedido no es “un gesto aislado”, sino que forma parte de “una convicción profundamente feminista” que, tal y como ha asegurado, lleva desplegando durante toda su carrera.