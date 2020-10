Jesús: un comunista de los de antes

Matías Valiente Jesús.

Jesús nació en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) en noviembre de 1942. Aunque las cenizas de los últimos bombardeos de la guerra llevasen poco tiempo apagadas, el niño que permanece en él recuerda su infancia como un período feliz. Según cuenta, hablar de la guerra en aquella época no era tema especialmente recomendable. De hecho, eso lo pudo comprobar el mismísimo padre de Jesús que, siendo exiliado de la primera hora en Francia, hablaba de política en el bar de Villanueva las veces que regresaba al pueblo como si se encontrase en tierra democrática y no en la dictadura del miedo, la delación y la tortura. Tras haber sido denunciado por algún cristiano, unos agentes de la Benemérita no encontraron al hombre que ya había regresado a Francia. En otra ocasión, un cargo de la Benemérita le murmuró al oído que le invitase a un café, no sin intimarle la orden de que acudiese al cuartel por la noche. El militar le devolvió el café y le avisó. “Todo lo que aquí hablas… Pero vete a Viveros, vete a Alcaraz, vete a Infantes, pero no hables aquí. Porque si no, te detengo”. En Francia, el padre de Jesús trabajó como agricultor en Bellegarde, cerca de Nimes y, más tarde, en Cabannes y Châteaurenard, más al este, en Provenza. Se encargaba de difundir propaganda del PCE en la zona. Fue ya en Francia cuando se politizó junto con compañeros de desdicha. El hombre no había sido llamado al frente por tener a dos hermanos voluntarios en la guerra. El joven Jesús, que se había ido con 14 años a vivir con su padre a Francia, recibió la tarea de ser el responsable del PCE en Châteaurenard tres años después. Antes de eso, en Bellegarde, había formado el Círculo de Sandoval, nombre un tanto original para designar su agrupación ligada a las Juventudes Comunistas.

Preguntado acerca de lo que mayor orgullo le brindó de formar parte del PCE, Jesús contesta sin vacilar que el logro de llevar a Santiago Carrillo a Châteaurenard

Ya con 18 y 19 años, Jesús vivió un tiempo entre Madrid y Gandía, donde su consciencia política pudo consolidarse sobre el terreno peligroso de la Madre Patria. Uno tenía que ser precavido en lo que atañe a lo político en los años sesenta, cuenta el castellano-manchego. En 1977, en vísperas de la legalización del PCE, Jesús fue detenido en Madrid mientras preparaba el local del comité central en la calle de Castellón y se encontraba recogiendo firmas para la liberación de presos. En el interrogatorio que tuvo lugar en la Brigada Político Social de la Puerta del Sol, le preguntaron si veía con buenos ojos una reciente declaración atribuida a Santiago Carrillo. “Sí, las hago mías”. Quedando claro el crimen de adhesión al comunismo, no quiso confesar cómo se ganaba la vida en Madrid, dado que Jesús trabajaba clandestinamente por aquel entonces. Afortunadamente, la detención no superó las 24 horas. Jesús narra que aprendió más en aquellas 24 horas que durante el resto de su vida porque se imaginaba a lo que habían tenido que pasar todos los presos anteriores allí detenidos. Preguntado acerca de lo que mayor orgullo le brindó de formar parte del PCE, Jesús contesta sin vacilar que el logro de llevar a Santiago Carrillo a Châteaurenard, municipio donde nuestro castellanomanchego reside aún en la actualidad. Merced a un amigo suyo que está afincado en Valencia, quien había oficiado como su padrino político, Jesús accedió al que ya había demitido de su cargo como secretario general del PCE. Hay que recordar que los primeros años de los 80 del siglo pasado fueron convulsos para un partido que se quebrantaba por dentro y perdía paulatinamente protagonismo electoral. Jesús narra ese acontecimiento como de uno de los momentos más destacables de su vida y recurre a la palabra “honor” para expresar lo que sintió al presentar al gran tribuno en el pueblo de Provenza que cuenta con aproximadamente 14.000 habitantes actualmente. Recuerda a Santiago Carrillo como un hombre muy humilde y culto, cualidad, esta última, que no es de extrañar para quien sabe que el comunista leía como si no hubiera un mañana. Jesús también llegó a coincidir en el mismo recinto con Dolores Ibárruri, aunque no la conoció en persona. Recuerda que era una mujer agitadora que movía masas como nadie.

Su lealtad llega hasta el punto de no sentirse identificado con la actual izquierda republicana que componen Izquierda Unida y Podemos.