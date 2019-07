"No vamos a dar un paso atrás": la amenaza de Jesús Vázquez y otras siete reflexiones sobre el auge de la extrema derecha

No es la primera vez que se moja en cuestiones políticas, pero esta vez Jesús Vázquez ha hablado muy claro. El presentador de Me quedo contigo (Telecinco) no se anda con tonterías y, ante el auge de la extrema derecha, y el desdibujado panorama político español, amenaza:

“Si se plantean quitarnos derechos, aunque tengamos que tirarnos todos a las calles, no vamos a dar ni un paso atrás”.

Vázquez ha hecho estas declaraciones en una entrevista con Vertele con motivo del lanzamiento de su dating show. ”¿Cómo ve la situación política con el auge de la extrema derecha que parece amenazar los derechos de las personas LGTBI?” fue la pregunta que le llevó a hacer esta y otras reflexiones, algunas cargadas de optimismo. Las recogemos en ocho puntos:

⚫ “Parece mentira que con todas las conquistas sociales que habíamos hecho, que nos habíamos puesto a la cabeza del mundo en derechos sociales y en igualdad, escuchemos determinados discursos”.

⚫ “Quiero pensar que la inmensa mayoría del país no quiere que se ponga ese debate sobre la mesa, ni siquiera como debate”.

⚫ “No digo solo el colectivo LGTBI, también las mujeres y la mayoría de los ciudadanos de este país creen en la igualdad y en tener los mismos derechos ante la ley. Toda esa gente va a luchar porque no cambie”.

⚫ “Es un motivo de orgullo muy grande que seamos un país tan igualitario y no podemos consentir que se pierda algo tan bonito y tan básico”.

⚫ “No sé por qué algunos están empeñados en que no seamos todos iguales, ¿por qué quieren quitar derechos a la gente? Por tener derecho a casarme no le quito ningún derecho a nadie, el que quiera que se case y el que no, pues no”.

⚫ “Me parece incomprensible que se intente volver a desempolvar ese debate, que estaba ya olvidado y superado por la sociedad. A la mayoría de los ciudadanos de este país les gusta que esté así”.

⚫ “Hay una minoría que quiere armar ruido, no creo que lleguen muy lejos, pero sí fastidia un poco que, después de veinte años luchando, tengamos que decir otra vez que no vamos a dar un paso atrás y que los derechos no se negocian. Si hay que hacerlo se hará, pero da una sensación de hartazgo”.