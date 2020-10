Jesús Vázquez se sale de su tono habitual para hacer esta exigencia a los políticos

View this post on Instagram

Señorías: Ayer murieron 222 españoles, una cifra intolerable, que apenas fue noticia. 222 familias destrozadas que ni siquiera pudieron despedirse de los suyos. Ayer, miles de sanitarios a los que ustedes les encanta llamar héroes, mientras les dejan sin recursos ni armas para combatir esta plaga, llegaron a sus casas deprimidos, furiosos y exhaustos, con la frustración en sus corazones de haber perdido otras 222 almas. Ustedes nos piden que hagamos esfuerzos, que nos sacrifiquemos cada vez más, que llevemos mascarilla, que usemos gel, que nos distanciemos, que nos confinemos. La mayoría, salvo cuatro desgraciados, cumplimos, lo hacemos convencidos de que es nuestra parte del trato para salir de esta. Incluso aunque se pierdan nuestros negocios o nuestra vida se vaya al traste, nosotros cumplimos. Y mientras, ustedes qué hacen? Asistimos cada día al espectáculo bochornoso de su mediocridad, de su incapacidad, de su ansia de poder, a sus trifulcas barriobajeras que han convertido el Congreso en una corrala, arrastrando por el fango la institución que nos representa. 222 muertos señorías, y ustedes, que están ahí por nosotros, ustedes a la suya. Como ciudadano español les exijo que ayuden o se aparten, que dejen sus ridiculas reyertas y se pongan a remar juntos de una puñetara vez, que ayuden a salvar vidas y a sacar a España del abismo económico al que se enfrenta. Guarden los garrotes y empiecen a arrimar el hombro de una vez, y si no saben hacerlo, señorías, váyanse😡👊😷🖤 @sanchezcastejon @pablocasadoblanco @iglesiasturrionpablo @santi_abascal @inesarrimadas