"¡Una primera dama que trabaja!": la foto de Jill Biden que deja en evidencia a Melania Trump

POOL via REUTERS Jill Biden, durante un tour informativo sobre vacunación, el pasado 27 de mayo en Kansas City.

Jill Biden está arrasando en las redes sociales por una imagen que debería ser normal, de rutina: la de una primera dama de EEUU trabajando, y preparando una cita importante para su país como es la primera visita de su esposo, el presidente Joe Biden, a Europa. Pero es que venimos de los tiempos de Melania Trump y, claro, las comparaciones...

Jill Biden ha publicado una foto en la que aparece sentada en su escritorio del Air Force One, el avión presidencial, con su chamarra de vuelo personalizada colgada del respaldo de la silla, las gafas puestas y un tocho importante de papeles por delante. “Prepping for the G7”, “preparándome para el G7″, dice el texto, aludiendo a la gran cita que los Biden tienen con sus aliados europeos, en Londres. Nunca se vio algo así en la esposa del expresidente Donald Trump, cuando se supone que es lo natural en el cargo, prepararse las intervenciones.