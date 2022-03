Jim Carrey logra miles de 'me gusta' con su firme opinión sobre el puñetazo de Will Smith

El puñetazo que Will Smith dio a Chris Rock durante la gala de los Oscar sigue generando reacciones y comentarios en todo el mundo dos días después. Una de las últimas es la del también actor Jim Carrey .

“Aquella ovación, con la gente puesta en pie, me dio asco. Hollywood es un club sin carácter y esto parece la señal definitiva de que ya no somos el club de los chicos guays. Ese insulto va a durar muchísimo tiempo”, ha asegurado durante una entrevista con el programa de CBS This Morning.