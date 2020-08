Jim Parsons revela el motivo personal que le hizo salir de 'The Big Bang Theory'

CBS Jim Parsons como Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory'.

En mayo de 2019 puso punto y final una de las series más aplaudidas de los últimos años,The Big Bang Theory. Los motivos por los que la producción de la CBS acabó no dejaron de estar claros y muchos especularon que era Jim Parsons, quien daba vida a Sheldon Cooper, quien puso las condiciones para acabarla.

Hasta el momento Parsons había guardado silencio, pero este martes confesó el motivo en el podcast de David Tennant las razones personales detrás de su salida de la serie. Según relató, cuando se reunió para firmar el contrato de la serie por dos años más se acordó de que tenía justo seis años menos que su padre cuando falleció en un accidente de coche.

“Tuve un momento de claridad por el que me siento muy afortunado, en el que pensé que debía dejar de acelerar. Pensé que tenía que emplear ese tiempo para observar a mi alrededor. Y eso es lo que hice. Estaba en plan, ‘tengo que cambiar’. Y eso es lo que le dije a Chuck Lorre y Steve Molaro cuando hablé con ellos al siguiente año. Les dije: ’Si me dijeras que, como a mi padre, me quedaran seis años de vida, creo que hay otras cosas que debo probar y hacer”, detalló.

Además, en aquel entonces la enfermedad de su mascota también copaba gran parte de su vida personal. “Estaba agotado y muy triste acerca del delicado estado que afrontaba uno de nuestros perros entonces”, señaló y confesó que temía que muriese mientras él trabajaba en una obra de teatro en Nueva York.

“No sé qué habría hecho si no hubiera podido volver”, contó el actor, quien decidió sacrificar al animal junto a su pareja. Estos dos factores hicieron que decidiese dar un giro en su carrera y centrarse en su vida personal. Sin embargo, tras la serie, Parsons se ha iniciado en varios proyectos cinematográficos y series, como Carla, una serie que protagonizará junto a Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler en The Big Bang Theory).