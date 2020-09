Jim Parsons revela qué haría Sheldon de 'The Big Bang Theory' en la pandemia del coronavirus

Lavarse las manos, salir a la calle, mantener la distancia social, echarse gel hidroalcohólico, volver a casa, lavarse las manos y dejar los zapatos fuera. Las medidas de prevención de la pandemia del coronavirus están sacando el lado más cuidadoso de muchas personas. Esto ha hecho que los fans de The Big Bang Theory se acuerden en más de una ocasión de Sheldon Cooper, que ya cumplía muchos de esos requisitos antes de que el coronavirus llegase a nuestras vidas. Si alguien estaba preparado, era él.

Por este motivo, Jimmy Fallon le ha preguntado en su programa The Tonight Show a Jim Parsons cómo enfrentaría su personaje en la serie la covid-19. El intérprete ha relatado que tanto él como su marido, el actor Todd Spiewak.

“Tom y yo lo tuvimos al principio, como a mediados de marzo. No sabíamos qué era. Pensamos que estábamos resfriados. Luego eso parecía menos probable y finalmente perdimos los sentidos del olfato y el gusto”, ha señalado. “Nunca pensé cómo el gusto y el olfato pueden desaparecer por completo. Y cuando estás en cuarentena no hay cosa mejor que hacer que comer. Dios mío, eso fue brutal”, ha añadido.

Sin embargo, ha indicado que a su personaje acostumbrado a desinfectar superficies, mantener las distancias y tener poca interacción social no le habría pillado desprevenido. “Estaba preparado para esto. Este es el momento que estaba esperando. Hay un episodio, en el que no pensé hasta hace poco, en el que tenía un bot con una pantalla y un control remoto. Y eso era cuando la gente todavía necesitaba reunirse en grupos, pero él simplemente enviaba eso y se quedaba en su habitación. No me toques, no estornudes. Supongo que estaría bien”, ha detallado.

Puedes ver la entrevista completa aquí: