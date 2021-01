Jiménez Losantos carga contra las Campanadas de Ana Obregón: "Lamentable, penoso..."

Federico Jiménez Losantos ha cargado este jueves en esRadio contra TVE por elegir a Ana Obregón como presentadora de las Campanadas de 2020.

La actriz, cuyo hijo Aless falleció de cáncer a los 27 años en el pasado mes de mayo, fue la encargada de despedir uno de los años más duros de la historia de reciente de la humanidad por culpa de la pandemia.

“Voy a decir una cosa que siempre decía mi hijo Aless. Lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres, porque cuando te vas es lo único que te llevas. Pero para dedicar ese tiempo tienes que tener a las personas que quieres contigo. Y para conseguir eso tenemos que ser responsables. Y los españoles lo somos. Si me perdonas, Anne, yo cada año que he retransmitido las Campanadas aquí en TVE he mandado un beso a mi hijo, que me veía desde casa. Este año no puede ser y, con vuestro permiso, se lo mando al cielo”, dijo Ana Obregón momentos antes de acabar 2020.

Un discurso que emocionó a millones de personas y por el que se llevó el aplauso de las redes sociales y de la audiencia, que eligió TVE como primera opción para seguir las Campanadas.

Pero Losantos no piensa lo mismo. “Tengo que llevaros la contraria en lo de las Campanadas”, ha empezado diciendo el locutor antes de dar paso a la publicidad. “En qué”, han querido saber sus compañeras de tertulia.

“En lo de Ana Obregón... no es que no me gustara es que me pareció repelente, execrable, lamentable, penoso, manipulador, políticamente abyecto. O sea, el año de los 83.000 muertos por covid tienes que sacar a un enfermo de cáncer, ¿no? Para no hablar de lo otro...”, ha afirmado Losantos.

“Es una buena reflexión”, ha añadido Alaska. “Yo lo cogí más por el lado sentimental de alguien que ha sufrido”, ha señalado Beatriz Cortázar.

“Vamos a llorar por lo que no es pero no lloremos por lo que hay que llorar y no hablemos de lo que no hay que hablar“, ha comentado el presentador.

Después de hablar de la actuación de Nacho Cano y de afirmar que TVE tapó a conciencia la bandera de España proyectada en la Puerta del Sol con unas flores, Losantos ha lanzado varias preguntas al aire.

″¿Qué cree Ana Obregón que la llamaron preocupados por su situación? ¿Qué creen que en TVE de Roja María Mateo, con el Cintora, con el comisario político, que la llamaron por simpatía? No hombre no, la llamaron para montar la que montaron“, ha sentenciado el locutor.

Puedes verlo a partir del 20:30.