Jiménez Losantos, condenado por afirmar que "el bebé de 'la' Bescansa debe de estar en algún contenedor"

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena al periodista Federico Jiménez Losantos y a Libertad Digital S.A por una cuantía de 10.000 euros por daños morales a Carolina Bescansa al vulnerar su honor.

Tal y como informa la Cadena Ser, el motivo recogido en el fallo, son los comentarios vertidos contra el hijo de la exdiputada, así como por la afirmación de Jiménez Losantos de “si llevo la lupara, disparo” contra miembros de Podemos en marzo de 2016. Se trata de una sentencia recurrible ante el Tribunal Supremo.

El periodista de EsRadio llegó a declarar en sus espacios que “es que yo veo a Errejón, a la Bescansa, a la Rita Maestre y me sale, me sale el monte, no el agro, el monte, si llevo la lupara disparo”.