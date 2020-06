Jiménez Losantos explota: "Mamarracho, ¿quién te has creído que eres?"

El periodista Federico Jiménez Losantos ha cargado contra Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, por la bronca que tuvo este sábado con Belén Esteban a cuenta de la política.

La exmujer de Jesulín de Ubrique fue muy crítica con la gestión de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus, lo que provocó un enfado tremendo el periodista. ”¡Belén, estoy hasta el c... hasta el mismísimo de que me digan tú no lo vives, eso sí que no te lo voy a permitir y aquí sí que me cabreo!”, le llegó a decir.

Este lunes Jiménez Losantos calificó a Jorge Javier Vázquez de “chico con talento pero con el complejo charnego”. “Quiere ser García Ferreras. Olvídate. Haces bien la crónica rosa. En política haces como Maruja Torres: el ridículo”, aseguró en su programa de Esradio.