Jiménez Losantos insulta a Fernando Simón y le pone este mote

El periodista Federico Jiménez Losantos ha cargado este viernes con dureza contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, por llevar al homenaje de Estado una mascarilla con dibujos de tiburones.

Tras criticar por su aspecto en el acto al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a la presidenta del Senado, Pilar Llop, Jiménez Losantos se ha mostrado muy duro con el experto, al que ha llamado “el camarada de la muertecicleta”, en referencia a la costumbre de Simón de ir al trabajo en moto.

“Apareció, cómo no, qué boda sin la tía Juana, el camarada de la muertecicleta con una mascarilla de tiburones que solo le faltó, realmente, ponerse a hacer caballitos con la moto y, no sé, asustar a algún niño si lo había, que no lo había. La princesa de Asturias y la infanta ya están mayorcitas, muy mayorcitas”, ha reflexionado en su programa de Esradio.

“Pero bueno, por si alguien se asustaba. Le faltó hacer un caballito con la moto. ¿Pero se puede ser más payaso? Ir con una mascarilla de tiburones... Dice: ‘tenía significado’. Tenía significado de que es un maleducado y un zafio. ¡Qué espectáculo!”, ha exclamado el periodista.

Aunque la mascarilla de Simón ha armado ahora un enorme revuelo, ya fue un fenómeno en las redes sociales hace unas semanas, cuando la usuaria de Twitter @martarubi3 se fijó en ella y tuiteó: “Fernando Simón con una mascarilla de tiburones, qué adorable”. El mensaje acumuló en seis días más de 18.000 ‘me gusta’ y 3.200 retuits.