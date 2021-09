Jiménez Losantos llega al 'trending topic' por sus palabras sobre las vacunas

El periodista Federico Jiménez Losantos se ha convertido en trending topic este miércoles por la contundente respuesta que ha dado a los antivacunas, que desde hace días están cargando contra él por defender las vacunas en una entrevista con el líder de Vox, Santiago Abascal, la semana pasada.

“Hay una movida de unos ultracarcas, bebedores de lejía, que dicen que con un cloruro sódico te limpias el cuerpo y no tienes que vacunarte o que el covid es falso”, ha asegurado en su programa de EsRadio antes de llamar “gentuza” a quienes están en contra de las vacunas.

“Son delincuentes comunes que algunos cenutrios de extrema extrema extrema imbecilidad, no son de derechas ni izquierdas, son imbéciles”, ha proseguido Losantos.

El periodista ha denunciado la campaña en su contra que están haciendo y ha dicho que en este tema está “ya muy corrido”: “Me han hecho campañas y sentado en el banquillo Felipe González, Rajoy, Zapatero, la banda del 11-M, Garzón… y al final he salido de todas”.

“Pero que conste que esa gentuza, que intenta hacerse con Vox o con una parte de Vox, y que van a tener dos televisiones para hacerse ver, está tratando de hombrearse, hacerse el chulo, con los malditos liberales que hemos sobrevivido más de 20 años en Libertad Digital”, ha afirmado.

Losantos ha recordado que esto no sólo le pasa a él, sino que las campañas de los antivacunas es algo internacional. Y ha lamentado que parte de la culpa lo tienen los medios de comunicación, que “han dicho que la AstraZeneca mata, que la Pfizer te deja ciego”.

“En España han muerto 140.000 del covid. Con vacunas hubieran sido muchísimos menos. Y les da igual a estos mendrugos, a estos mamarrachos que nos llaman asesinos a los que defendemos la vacuna”, ha criticado.

“Asesinos los que no vacunan a sus hijos y niegan que las vacunas salvan vidas. En España con las vacunas no hubieran muerto 140.000 personas. Desde que se vacunaron los sanitarios no ha muerto ninguno. Algo harán las vacunas”, ha seguido el periodista.

Todo ello después de que Jiménez Losantos preguntase a Abascal: ”¿Usted se ha vacunado?”. “Pues mira, yo no te voy a contestar a esa pregunta”, replicó, criticando a aquellos que han calificado la necesidad de recibir la vacuna como “un acto de patriotismo”.

Losantos reaccionó asegurando que esa postura “es muy irresponsable”. “Yo defiendo que haya libertad, pero también la responsabilidad cuando uno está en determinados trabajos. En esta empresa no puede entrar uno que no esté vacunado porque me contagia y me quedo sin redacción. Entiendo el argumento de la libertad, el liberal por antonomasia (...) pero luego la vida cotidiana es más arrastrada y tienes que negociar con la realidad. Y negociar con la realidad es la vacunación”, zanjó.