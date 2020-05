Jimmy Giménez-Arnau define con estas durísimas palabras a Pedro Sánchez

Jimmy Giménez-Arnau es uno de los personajes más reconocidos del papel couché en España.

Actual colaborador de Sábado Deluxe, Giménez-Arnau ha sido escritor, poeta, presentador, miembro de la familia Franco y un sinfín de cosas más.

Ahora, con motivo de la salida de su nuevo libro, ha concedido una extensa entrevista al diario ABC donde deja varias perlas dedicadas a políticos de izquierdas.

El televisivo ha hecho una comparación entre los programas de entretenimiento como Sálvame y Tómbola y la política: “Yo creo que se dicen más verdades en los programas de entretenimiento que en las políticos donde cada uno tira por su bando. Lo que pasa es que hay bandos que tienen más televisiones, me refiero a la izquierda. Y los otros lo único que pueden hacer es defenderse como pueden. Espero que con el tiempo desaparezcan el virus, Sánchez e Iglesias. Y los tres juntos: porque si no desaparecen los tres juntos, no hemos arreglado nada”.

Pero aún hay más. Jimmy Giménez-Arnau ha definido en la parte final de la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los siguientes términos: “Una maniquí, un estafador, un plagiario... Que se vaya y que no vuelva”.

En televisión, Giménez Arnau ha pasado por decenas de programas, sobre todo de Telecinco, donde ha participado en Vip Noche, ¿De qué parte estás?, La Noria, El Gran Debate, Hechos Reales y El Programa de AR. En Antena 3 ha participado en DEC y CadaDía.