Baldoví tarda un minuto en sentenciar a Casado tras la polémica: tiene más dudas que certezas

Joan Baldoví ha acumulado miles de ‘me gusta’ en Twitter con una publicación en la que ha valorado la asistencia de Pablo Casado a una misa en honor a Francisco Franco.

En la noche del sábado, un usuario de Twitter compartió una foto en la que se jactaba de haber estado con el líder del PP en una misa en honor al dictador en la catedral de Granada. Posteriormente, el Partido Popular confirmó al medio Newtral.es que Casado estuvo allí, “porque quedaba cerca de su hotel y desconocía por quién se rezaba”.

Sobre esto ha hablado Baldoví en la sala de prensa del Congreso y ha dejado más preguntas que certezas: “Uno decide una mañana ir a misa y de las 23.000 iglesias va y resulta que va a una donde casualmente se hacía una misa por la memoria del dictador Franco. No sé... No sé si las casualidades existen pero si lo dice el señor Casado no sé si se la habremos de creer porque tiene tan poca credibilidad”.

Ha dicho después ya “hablando en serio” que no se imagina a ningún miembro de la oposición alemana “yendo a una mesa en la memoria del dictador Hitler o en Italia a una misa por el dictador Mussolini”.

“Estas no le hacen bien a nuestra democracia y no le hacen bien al señor Casado”, ha finalizado Baldoví.