Joan Pons, el español que ha recibido ya la vacuna experimental de Oxford: "No lo hice por dinero"

“Les dije que sí y el lunes 1 de junio pasé una revisión física y me hicieron un análisis de sangre para ver si había dado anticuerpos y había pasado el virus. Ese miércoles me dijeron que había salido negativo y el viernes 5 de junio ya me pusieron la vacuna. Fui el primer español en ponérsela, pensaba que no sería nada extraordinario, pero he visto que sí”, explica Pons, que bromea que está teniendo tanta repercusión como cuando el Madrid ganó tres Champions seguidas.

La decisión de plantar cara al Sars-CoV-2 le viene desde el inicio de la pandemia. En marzo decidió abandonar la dirección del hospital en el que trabaja para volver a ponerse el EPI e ir a la UCI a salvar a pacientes que habían cogido el virus.

“Quiero volver a controlar mi vida y que 2021 sea el año de los abrazos y de que la gente salga a la calle sin temor de contagiarse. Quería vivir mi vida porque solo vivo una vez y el virus me la está amargando”, se sincera Pons, que hasta el momento no ha tenido ningún efecto secundario más allá de “dolor en el brazo”. “De todas formas, siempre digo que es mejor estar un poco mal 24 horas que coger el virus, que puede acabar con tu vida”, añade.

El sanitario, que no ha recibido ningún tipo de compensación económica, reitera una y otra vez que solo lo hizo por acabar con el virus: “No lo hice por dinero, lo hice porque he vivido el virus en primera línea. Mi odio a este virus y mi amor a la vida pudieron mucho más que el dinero o cualquier cosa que pudiera pasar”.

Además, detalla que el coronavirus ha dejado a su mujer Karen sin poder continuar con su negocio como profesora de arte, a sus hijos sin colegio y sin relaciones sociales y a sus padres sin poder celebrar sus bodas de oro con la familia reunida.

“En casos muy excepcionales puede producir la muerte”

Esa es la última frase del contrato que firmó con la universidad de Oxford. “En casos muy excepcionales puede producir un choque anafiláctico y la muerte”. Esas palabras cabrearon a su mujer y resonaron en su cabeza una y otra vez durante las horas previas al pinchazo.

“Mi familia no se lo tomó muy bien. Fue todo muy rápido. Se lo dije a mi mujer y ella me preguntó lo que me podía pasar. Le respondí con esa frase y cuando le dije que igual me moría el viernes se enfadó muchísimo y me dijo que estaba loco. No me habló en tres días. Se molestó porque no la incluí en la decisión, no dejé que expresara su temor y di por sentado que no tendría ningún problema. Me equivoqué, pero también significa que me quiere porque se preocupó mucho”, recuerda Pons.

Este enfermero catalán, galardonado en 2018 como el mejor enfermero de Reino Unido (la primera vez que lo ganó un extranjero), confiesa que pasó miedo, especialmente durante la última noche en la que no pudo dormir y en la mañana de la prueba.

Además, cuando llegó al hospital donde se la puso le informaron que había surgido un problema que le mantuvo dos horas esperando en la sala de espera con otras tres personas. Las califica como las más largas de su vida. No se le olvidarán nunca.

“Pensé que le había pasado algo al voluntario que iba antes. Estábamos todos en silencio, sin mirarnos. Yo pensé varias veces en levantarme e irme, pero finalmente me puse el móvil y escuché música. Resultó que al final fue que habían tenido que cambiar el papeleo porque habían encontrado una cosa en la vacuna”, cuenta ahora mucho más relajado.

Pons, como el resto de voluntarios, está controlado por los científicos de Oxford. Se tiene que tomar la temperatura a diario y alertar en caso de que supere los 37,8 grados. También rellena cada día un cuestionario sobre su estado de salud en el que indica si tiene tos, malestar, fiebre, etc.