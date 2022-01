Joaquim Bosch: “La inviolabilidad del rey es una figura difícilmente admisible en un Estado democrático y de derecho”

Hay una conexión muy importante de la corrupción de la democracia con la que hubo durante el franquismo. Los problemas actuales son responsabilidad exclusiva de los gobernantes democráticos y de la propia ciudadanía, no podemos culpar a Franco de los problemas que tenemos ahora. Pero no podremos entender la corrupción estructural de nuestro país si no sabemos de dónde viene y cómo se forjó y desarrolló. Para eso hay que conocer bien lo que pasó en la dictadura, en gran parte la corrupción ha acompañado la configuración de los grandes partidos políticos y la financiación. Y ha continuado con los mecanismos institucionales de la dictadura en los que era muy fácil corromperse y que existiera impunidad. Obviamente, si se pasa de una dictadura a un sistema democrático, la corrupción no puede ser igual. Hubo continuidades en las formas de corromperse y en que esas formas pasaron a encajar en la actuación de los partidos políticos. Por ejemplo, las redes clientelares del franquismo en gran parte pasaron a ser las redes clientelares de los partidos políticos.

España no tiene una corrupción sistémica como la que puede haber en otros países con corrupción en la administración pública, las fuerzas armadas, la Policía y los políticos, pero tiene serios problemas de corrupción política, sin equivalencia en otros países europeos. Por tanto, sí que hay un problema de corrupción política, pero no vivimos en un país corrupto en su conjunto.

Era una dictadura con rasgos equivalentes a las dictaduras del mundo: un poder único centralizado sin elecciones libres, sin periódicos, sin derecho a la información y expresión, sin jueces independientes y separación de poderes. Es imposible en un régimen así que se pueda denunciar la corrupción, que se pueda juzgar o criticar en un Parlamento. Desde el caudillo, que se enriqueció gracias a la corrupción, hasta muchos de sus ministros, cargos militares, sectores empresariales y todos los tejidos medios y locales. Durante cuarenta años la corrupción penetró ampliamente en ámbitos que conocemos bien: la construcción, el turismo, la adjudicación de obras públicas… Si nos fijamos, son rasgos que luego continuaron en democracia. Es una ingenuidad pensar que una corrupción tan extendida de cuarenta años se acabara de un día para otro después de la muerte del dictador. Tuvo inercias muy importantes y el sistema democrático primero no pudo cortarlas y luego no supo o no quiso.

Igual que lo han hecho los países que tienen niveles más bajos. Ha salido el ranking de Transparencia Internacional, y una vez más países como Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda o Alemania, siguen liderando los indicadores internacionales contra la corrupción. Acabamos con ella con mecanismos principalmente de prevención, que son más importantes que los de castigo, porque cuando castigamos la corrupción ya hemos llegado tarde. Que no sea tan fácil adjudicar contratos públicos a los amigos y a tramas corruptas, que haya organismos de control interno de vigilancia de la corrupción y no tantísimos cargos de confianza de los partidos que difícilmente van a alertar. También con medidas de protección a los denunciantes de corrupción, con infraestructuras éticas, con una mayor democratización de las fuerzas políticas, con un sistema electoral que permita castigar a los corruptos y especialmente con un sistema sólido de separación de poderes que deje de lado la colonización de los partidos políticos de los órganos de supervisión del propio poder político.

Dos casos paradigmáticos que no son idénticos, pero sí complementarios: Gürtel y los ERE. La problemática de corrupción que representan ha llegado a niveles máximos. En Gürtel porque, como dicen los hechos probados en la sentencia inicial, no estamos ante un caso aislado y puntual, sino ante un sistema de corrupción institucional, que conecta la tesorería de uno de los principales partidos del país con toda una trama de sobornos para conseguir adjudicaciones públicas. Esto es una magnitud que nos tiene que preocupar porque afecta a los cimientos de la democracia y de nuestro sistema institucional. Es un tema muy grave. El caso de los ERE, no es una trama de sobornos pero nos muestra todo un tejido estructural y clientelar con la finalidad de mantener el poder y con una de las características de la corrupción, utilizar instrumentos públicos en beneficio privado. Demuestra que hay una continuidad de estructuras clientelares parecidas al franquismo: los recursos públicos se dedicaban a los incondicionales al régimen y a las personas vinculadas a los ganadores para ofrecerles puestos de trabajo y subvenciones con el fin de mantener la cohesión de un sistema de poder.

Dictó una serie de resoluciones que llevaron a una condena por prevaricación, que puede ser discutible jurídicamente. De hecho, Garzón la llevó a varios organismos, entre ellos a la ONU, que ha planteado una serie de objeciones jurídicas a cómo se planteó. Es un caso concreto con singularidades, pero lo cierto es que todos los jueces que han participado en casos importantes de corrupción han tenido que soportar presiones enormes y grandes dificultades en sus investigaciones. En el caso Filesa, el magistrado Marino Barbero tuvo enormes presiones que le llevaron a dejar su puesto de magistrado del Supremo. Un caso bastante singular, renunció voluntariamente porque no acepta ser presionado. El juez instructor del caso Naseiro, Luis Manglano, tuvo enormes presiones y ataques por ejercer dignamente su trabajo.El juez José Castro, del caso Nóos, también denunció todo tipo de actuaciones para presionarle. José Ricardo de Prada, juez del caso Gürtel, tuvo que soportar que le llamaran filoterrorista. Han sido constantes las embestidas contra los jueces que investigan la corrupción, vienen de antisistema desde dentro del propio sistema. Cargos políticos que forman parte del sistema democrático que no aceptan la separación de poderes y que haya investigaciones.

El ex jefe del Estado está ahora mismo siendo investigado por la Fiscalía por los casos de supuestas comisiones por el AVE a la Meca, las tarjetas black y sociedades offshore. ¿Es el rey Juan Carlos un corrupto?

Hay investigaciones en marcha y tendremos que estar al resultado de las mismas. Ha habido incluso reconocimientos de hechos realizados por el propio emérito, que reconoció haber defraudado a Hacienda varios millones de euros y lo ha hecho por escrito a la Agencia Tributaria. Está claro que es una conducta muy poco ejemplar. Así lo ha dicho su propio hijo, el actual jefe del Estado. Es la razón que se esgrime para que en estos momentos no esté en el país, esa falta de ejemplaridad. Tendremos que ver cómo concluyen las acusaciones de tipo penal. Mi impresión es que hay que conectar todas estas acusaciones con la figura de la inviolabilidad. Con precedentes históricos muy importantes, como lo que ocurrió con Alfonso XIII o con la regente María Cristina de Borbón, que también estuvieron implicados en acusaciones muy serias de corrupción.

Y es que la inviolabilidad es una figura difícilmente admisible en un Estado democrático y de derecho. El jefe del Estado en una sociedad democrática, sea una república o monarquía parlamentaria, puede tener determinadas formas de protección, pero deben ser proporcionadas y muy vinculadas al ejercicio de sus funciones. No tiene sentido que un jefe de Estado pueda delinquir en ámbitos ajenos al cargo que desempaña y no tenga ninguna consecuencia jurídica. Es una invitación a cometer delitos y deteriora gravemente las instituciones que la ciudadanía pueda creer que hay impunidad y no igualdad ante la ley. Deberían producirse reformas de figuras como la inviolabilidad. Creo que la Jefatura del Estado debería actuar con la misma transparencia que otros órganos del Estado. Esto implica rendir cuentas, que conozcamos los ingresos del jefe del Estado y su patrimonio exactamente igual que lo hacemos con un concejal o presidente del Gobierno. No tiene sentido que haya una opacidad injustificada con el jefe del Estado, no puede explicarse por razones divinas. Las razones de un trato diferente deben ser de tipo democrático y de justificación. En esos ámbitos la Jefatura del Estado debe mejorar, en transparencia, en rendición de cuentas y en recortes de figuras no justificadas como la inviolabilidad. Probablemente si la Jefatura del Estado hubiera tenido esas características, no estaríamos ante problemas como los que ahora tenemos.

Hay que detenerse en otra figura: la del aforamiento a los políticos. ¿Hay que acabar con eso?

Supone una protección jurídica injustificable y desproporcionada. No tiene sentido que todos los miembros del Gobierno, los diputados, los senadores, los parlamentarios autonómicos y los presidentes y consejeros autonómicos tengan un tribunal especial para ellos. Tienen que ser los ordinarios, no puede haber tribunales específicos para políticos. Es una desigualdad ante la ley que no tiene una justificación suficiente y, además, genera presiones conocidas para la configuración de los tribunales que juzgan a políticos. Esto explica batallas como la del control por el Consejo General del Poder Judicial porque decide los nombramientos de esos tribunales especiales. Todas esas presiones no se deben a un mero interés político, sino porque configura tribunales donde se juzga a los aforados. Los aforamientos españoles, ni de lejos, tienen equivalente en algún país democrático del mundo.