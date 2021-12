Joaquín Almunia, sobre el rey emérito: "Fue un magnífico rey y los demócratas españoles le debemos mucho"

JOHN THYS via Getty Images

El exsecretario general del PSOE, Joaquín Almunia, participó en ‘La Noche en 24 horas’ y entre otros asuntos habló sobre la situación del rey emérito después de conocer su intención de volver a España y los asuntos jurídicos que se están resolviendo en Londres.

Pese a que Almunia ha mencionado que no está de acuerdo con todos los asuntos económicos y de corrupción que se están destapando recientemente, ha reconocido su mandato.

“Si me pregunta en absoluto estoy de acuerdo con eso, pero eso no me lleva a olvidar y a callarme para decir que fue un magnífico rey y los demócratas españoles le debemos mucho”, ha aclarado.

Previo a estas declaraciones, Almunia había destacado que “prácticamente en todo su reinado” Juan Carlos I había sido un “rey fantástico”.