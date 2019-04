Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, anuncia que padece leucemia

📺 #GolSports



🎙️ @JoaquinCaparros anuncia que padece leucemia:



➡ "Siempre he dicho que me hierve la sangre roja, pero se ha picado con la sangre blanca y me han diagnosticado una leucemia crónica"



💪 ¡Ánimo, míster! pic.twitter.com/nJ8Pdvkfqf