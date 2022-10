19 cosas que no sabías sobre Joaquín Sánchez

3. Tras tres años de relación, en 2005 se casó con Susana Saborido. Los presentó un amigo en común. “A mí no me caía bien, nada, nada, nada, nada”, reconoció ella en El Show de Bertín . Le apodaba Tintín por unas mechas rubias que por aquel entonces llevaba el futbolista en el flequillo.

16. Lo pasa mal en los aviones tras una mala experiencia en un vuelo en el que dos relámpagos alcanzaron su avión. “Vi cómo salía fuego del motor y me dije ’ya está. Esto no lo contamos”, rememoró en Mi casa es la tuya. Lo siguiente que hizo fue ponerse el DNI en la boca: “Por lo menos para que me identifiquen abajo y me puedan enterrar”.