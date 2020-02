Joaquin Phoenix: "He sido difícil con mis compañeros y me han dado otra oportunidad"

Joaquin Phoenix se ha desquitado con la Academia. Como era de esperar, tras los BAFTA y los Globos de Oro, el protagonista de Joker se ha alzado con el Oscar a Mejor actor. El intérprete que había estado nominado en tres ocasiones se postulaba como favorito y así ha sido.

Tras sus críticos discursos al recoger los anteriores galardones, este broche de oro a la temporada no podía ser menos. Ha defendido la naturaleza, el feminismo, los derechos LGTBI y la lucha antirracista. “Parad, parad. Ahora mismo me siento mucho mejor y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros porque compartimos riqueza por el amor con las películas y por este arte que es el cine. A lo largo de estos años he descubierto que uno de los principales dones es el poder de utilizar nuestra voz”, ha empezado diciendo.