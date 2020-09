Joaquín Prat desmonta a este líder político: "Yo es que... de verdad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunieron este lunes para aunar apoyos a la hora de frenar los contagios en la región.

Si esa fue la noticia de la mañana, a primera hora de la tarde le robó los focos momentáneamente el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con unas declaraciones. El político recomendó a los catalanes no viajar a Madrid “en modo alguno” salvo que sea por un caso “excepcionalísimo y con todas las medidas de prudencia”.

Además, explicó que ha había propuesto a Aena y Renfe que realizaran controles de temperatura a las personas que llegaran de la Comunidad de Madrid.

Este gesto de Torra no gustó al presentador de Cuatro al día, Joaquín Prat, que no se cortó y le respondió en directo en su programa. ”¿Y los asintomáticos, señor Torra? ¿Esos si pueden ir? ¿O tampoco? ¿Cómo sabemos si lo tienen o no lo tienen?”, se preguntó.

“Yo es que... de verdad. Aquí estigmatiza todo el mundo”, remató el popular periodista de Cuatro y Telecinco.