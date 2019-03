Joaquín Prat ('El programa de AR') deja una dura reflexión tras lo ocurrido en 'GH Dúo'

Sofía: "Mi madre me ha dicho todo lo contrario, no entiendo lo de que me esté victimizando" #GHDÚOLímite10 pic.twitter.com/1yQzDqeCMT

“Al final se me ha pasado, pero ha sido horroroso. Me he despedido de mi madre y, a oscuras, me he tenido que tirar al suelo porque no veía nada y si no me caía”, ha reconocido la concursante.

Tras este episodio, Joaquín Prat ha escrito en Twitter: “Madres que con las mejores intenciones se convierten en malas consejeras, porque quieren q sus hij@s vivan como ellas no pudieron aunque eso no les hagas felices”.

Un tuit que ha sido muy aplaudido y que muchos comparten.