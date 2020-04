Joaquín Prat, indignado al conocer lo que siguen cobrando en dietas algunos políticos: "¿No se les cae la cara de vergüenza?"

″¿Cómo es posible, lo digo de verdad con todo el cariño, cómo es posible que no se les caiga la cara de vergüenza de cobrar unas dietas de manutención cuando estamos confinados en casa o desplazamiento cuando no sale ni Dios?”, añadió.

″¿Cómo puedes cobrar dietas de manutención y desplazamiento si está el país parado? ¿Pero dónde te desplazas? ¿En dónde comes que no sea en tu casa?”, expresó con enfado el presentador.

Después de que la colaboradora intentara justificar que igual no había dado tiempo a descontarlo de las nóminas de marzo, Prat continuó su alegato: “Que llevamos confinados desde el mes de marzo. Desde mediados de marzo los autónomos no tienen actividad. Desde mediados de marzo la gente está siendo víctima de los ERTES. Desde mediados de marzo no hay caja. La gente no gana dinero”.

“Insisto, yo no estoy hablando de si cobran más o menos. Yo creo que la clase política está mal pagada para la enorme responsabilidad que tienen, pero no puedes cobrar una dieta de manutención y desplazamiento si no vas a trabajar”, remató.

Otro de los colaboradores apuntó que algunos políticos le estaban haciendo llegar su versión: destinan esas dietas al “alquiler y la plaza de garaje que tienen que seguir pagando”. Puedes ver el momento completo aquí.