Joaquín Prat estalla contra Juan Carlos Monedero por una crítica en directo: "Tienes unos cojones..."

El presentador de Cuatro al día, Joaquín Prat, y su colaborador Juan Carlos Monedero han mantenido unos minutos de tensión tras la entrevista a Mónica, una joven de 21 años de Talavera de la Reina que no acata las restricciones.

La manchega, que ya había entrado en el programa, ha reconocido abiertamente no ponerse la mascarilla cuando hacía botellón. “Yo no me la pongo y punto”, ha afirmado la joven, que ya indignó a media España hace unos días al asegurar que no pensaba respetar las normas contra el coronavirus.

“Le habéis dado la vuelta a todo y me echáis a mí la culpa, cuando yo solo he querido defender mis libertades. Vosotros tampoco lleváis la mascarilla en la tele y a mí nadie me asegura que os hagan la prueba cada 20 días”, se ha quejado Mónica.

Tras la entrevista, Juan Carlos Monedero ha criticado al propio programa por dar voz a este tipo de opiniones, lo que ha provocado un rifirrafe entre presentador y tertuliano.

″Algo de culpa tienen los medios de comunicación cuando hacen algo tan poderoso como ponerle un altavoz a una persona que no está preparada para hacerlo”, ha dicho el fundador de Podemos, que ha hecho que Prat saltara rápidamente: ”¡Ah bueno! ¡Claro claro! ¡Qué narices tienes, Juan Carlos! Dándonos lecciones de cómo tenemos que hacer nosotros periodismo...”.