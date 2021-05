Joaquín Prat muestra su indignación y le pone este nuevo nombre al estado de alarma

“La libertad no es ser insolidario. No es ignorar que el virus mata. Si nos comportamos como si el virus no existiera quizá tengamos que volver a la casilla de salida otra vez. Es que nos jugamos la vida”, ha añadido. Además, ha afirmado que la responsabilidad a la hora de cumplir las normas debe estar en los ciudadanos y no en los políticos.

“Hemos pasado del estado de alarma al estado de desmadre”, ha dicho contundente el presentador de Mediaset, que ha resaltado que los que festejaban en la calle no llevaban mascarilla y no guardaban distancias de ningún tipo.

Volviendo a Fernando Simón, el director del CCAES dio una rueda de prensa de lo más contundente, en la que reveló que tras esas aglomeraciones no sabe qué puede pasar en los próximos días.

“Hasta hace dos días hubiera dicho que podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente observada en los días previos, en los últimos 10-12 días, hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo, no lo sé. No sé ni yo, ni nadie en España lo que va a pasar en los próximos días”, señaló el experto.

Simón entonó también el mea culpa y afirmó que quizá él no ha transmitido el mensaje como debía: “Estoy decepcionado, quizás hasta conmigo, porque a lo mejor no hemos sido capaces de transmitir el mensaje y aunque no tengo todo el peso sobre la opinión de la población, desde luego, tengo un púlpito aquí que me da la visibilidad que no he utilizado bien”.