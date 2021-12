Joaquín Prat reaparece tras pasar el covid y deja un mensaje muy importante

El presentador de Cuatro al Día, Joaquín Prat, regresó este martes a su programa diario tras haber pasado el coronavirus de manera sintomática. El periodista quiso contar su caso para mandar un importante mensaje a los que dudan de la vacunación.

Prat explicó que completó la pauta completa de vacunación con Moderna a principios del mes de julio. Con todo el recorrido de la pandemia, él pensaba que ya no se iba a contagiar tras no hacerlo en todos estos meses.

Sin embargo, esto no ha sido así. “Me decía que no me iba a contagiar… y el viernes día 3 di positivo en un control rutinario aquí en Mediaset”, indicó.

El presentador, tal y como informó, ha cumplido los diez días de confinamiento pertinente, pero no todos los pasó bien: “He estado jodido tres días, más bien, me atrevería a decir bien jodido, sobre todo por las noches”.

Prat, que reconoció no ser partidario de la vacunación obligatoria, destacó la importancia que ha tenido el fármaco para que él no llegara al hospital: “He aprendido que de no haber estado vacunado, no habría estado jodido en mi casa, habría estado en un hospital”.

“He aprendido también que esa impresión de que 20 meses después no nos íbamos a contagiar por una cuestión divina o esa inmunidad natural no es tal, tengo la impresión de que todos nos vamos a contagiar más tarde o más temprano”, añadió.

Entonces, acabó mandando un importante mensaje: “Yo, si ustedes no están vacunados, yo me vacunaría… a mí la vacuna ha hecho que no tenga que ir a un hospital o que no desarrolle una neumonía bilateral. He podido estar en mi casa, jorobado, pero en mi casa. Afortunadamente estoy plenamente repuesto”.