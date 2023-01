Joaquín Prat se pregunta si la canción de Shakira a Piqué "es feminismo" y Ana Rosa reacciona

En el tema, que suma millones y millones de reproducciones en apenas unas horas, Shakira canta cosas como: “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, “Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, o “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.