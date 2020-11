Joaquín Prat, sin miramientos contra Albert Rivera en 'Cuatro al día': lo finiquita en dos frases

Albert Rivera se ha ido de la vida pública pero poco. Si hace unas semanas emprendió una gira por los medios de comunicación con motivo de la salida de su libro. Ahora, ha aprovechado una conferencia sobre ese mismo libro para hablar de la actualidad política.

“Saben que yo no aguanto ni un minuto cosas en las que no creo y cuando veo lo que pasa... Menos mal que dimití, porque si yo tengo que aguantar todo esto tengo que ir escoltado pero frente a mis votantes”, ha afirmado ante los asistentes en el evento de promoción de Un ciudadano libre. Unas palabras que muchos han interpretado como un dardo hacia Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, partido que él fundó.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno puede sacar adelante con el apoyo de los partidos independentistas, Rivera ha señalado que él tenía razón cuando avisó de que Pedro Sánchez iba a “pactar con la banda”: “Están todos: Bildu, Esquerra Republicana, Podemos en el Gobierno. Cuando les veo firmando los Presupuestos con Batasuna digo, joder esto es peor de lo que advertimos”.

Joaquín Prat, presentador de Cuatro al día, ha comentado este evento en su programa y ha sido bastante duro contra Rivera por criticar una situación política que él pudo revertir con los más de 50 diputados que logró antes de la repetición electoral del 10 de noviembre.

“Quizás se olvida el señor Rivera que él tuvo en su mano haber evitado eso. Quizá se olvida el señor Rivera que él, si hubiese sido valiente, a lo mejor, se hubiera evitado eso que ha sucedido una vez que se ha marchado de la política”, ha aseverado Prat.

“A mí que te vayas de política por la puerta de atrás y luego vengas dando lecciones me hace mucha gracia. Es que este señor hubiese tenido en su mano, si no se hubiera creído que iba a ser presidente del Gobierno, que eso que tanto critica no hubiese sucedido”, ha sentenciado Prat.

En Twitter, Rivera ha querido dejar claro que sus palabras en la conferencia no iban dirigidas contra Inés Arrimadas: “Nunca he pronunciado públicamente, hoy tampoco, ni una palabra sobre las decisiones que toma la actual cúpula de Cs. Dejé la vida política para siempre. Y aunque tenga que ver falsos titulares como estos, no dejaré de opinar sobre lo que me apetezca, como cualquier otro ciudadano”.