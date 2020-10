Joaquín Prat, tajante con una líder política: "No hay nadie al volante"

El presentador de Cuatro al día, Joaquín Prat, criticó este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras escucharla junto a los presidentes de Castilla y León y Castilla La Mancha.

Ambas castillas decretaron el cierre perimetral de sus comunidades autónomas desde este viernes hasta el próximo lunes 9 de noviembre. “Madrid aboga por un confinamiento perimetral por días. Este puente, desde el viernes y entiendo que hasta el lunes por la noche o esa madrugada”, explicó Prat sobre lo que se proponía desde la región madrileña.

“Pero yo, de verdad, eh...”, afirmó el presentador antes de hacer un silencio de varios segundos y reflexionar sobre la situación: “No sé si hay alguien al volante. ¿Hay alguien al volante? ¿Entienden esto?”.

Finalmente este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado el cierre perimetral de la región solo durante los próximos dos puentes, el de Todos los Santos y el del día de la Almudena (patrona de la ciudad de Madrid).

La decisión de Ayuso es contraria, en principio, al decreto del estado de alarma, ya que este solo contempla los cierres de frontera durante, al menos, siete días. “No estoy conforme con cerrar Madrid y, de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles. Esta mañana he decidido ordenar el cierre durante el puente, pero solo por los días imprescindibles y hacer lo mismo en el siguiente”, ha asegurado Díaz Ayuso.

Además, ha amenazado con dejar abierto Madrid si el Gobierno no deja “más opciones” que cerrar perimetralmente la región durante al menos 7 días, como contempla el decreto del estado de alarma. La jefa del Gobierno regional quiere elegir qué días cerrar la región.