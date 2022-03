Ese era uno de los retos, que una tira diaria, con un formato muy definido de cámara fija, en esa máquina de café, derivara en una película que aportara algo más sin perder la esencia. Los personajes de la serie no dejaban de ser estereotipos y, bueno, ahí estaba también el reto, el de hacer crecer a los personajes, contar cosas de la oficina, esa oficina que era un mar de fondo de la que no se sabía nada. Hacer trascender la serie y contar una historia.

Al público le gusta nuestra comedia, me da la sensación de que debería estar mejor valorada por la crítica y los premios. Esto no solo pasa en España. Siempre está entre lo más visto.

Sí, porque el drama tiene otros resortes. Un mal drama cuela, una mala comedia, no. Cuando un chiste no te hace reír o hay cosas muy manidas, la gente dice ‘qué malo es esto’. Un drama que tiene trampa cuela, quiero decir, el drama admite más trampa.

A algunos compañeros de los que hacíamos la serie. Soy guionista también de la película, si no me gustara a mí, mal iríamos. Es la primera peli como director de mi amigo Ernesto Sevilla, tiene muchas referencias, es un gran cinéfalo. ¡Uy, he dicho cinéfalo! Eso lo dijo Rappel en la tele.

Es una forma de darme los papeles sabes, escribirlos yo (ríe). Pero aquí tengo un papel muy pequeño. Me tuve que poner una peluca, no me preguntes por qué no pude hacerlo con mi pelo, qué tristeza, han pasado 18 años (ríe). Pero es impresionante lo bien que están los compañeros.