Joaquín Reyes se convierte en Díaz Ayuso y el resultado es... en fin: "Una vez me meé en la alfombra"

El humorista Joaquín Reyes se ha metido -en El Hormiguero, de laSexta- en el pellejo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, “periodista, asesora, mujer incluso, mujer, pero no feminazi”.

“En política no todo vale, ¡si hasta me han acusado de pactar con la extrema derecha!”, ha lamentado la Ayuso de Reyes, antes de negar que Vox sea de extrema derecha: “Vox no es la extrema derecha. ¡Pero cómo va a ser extrema derecha Vox, si tienen a un moro! ¿Santi Abascal no es moro? ¡Pero si es cetrino!”, ha afirmado.