Cómo se conocieron Joaquín Sabina y Jimena Coronado

“Me preguntó dónde iba a tomar copas después y sobre qué hora iba a ir. Le dije que a las 10:00. Yo estaba allí puntual”, contó Jimena a Millás. Sabina no apareció hasta pasada la 1:00 y no la saludó. Jimena se tuvo que hacer la encontradiza. Fue el punto de arranque de algo que tardó en consolidarse. Se vieron esporádicamente en cada visita de Sabina a Perú hasta que la fotógrafa encontró pareja.“Esta vez, no. Tengo novio”, le dijo. “Yo seguí insistiendo y le convencí de que poner cuernos no estaba tan mal”, contó Sabina. Y así se fueron viendo en Lima, México y La Habana.