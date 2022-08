Joe Jonas habla abiertamente sobre sus retoques estéticos

Arturo Holmes via Getty Images

El artista, de 33 años, ha contado que utiliza cosmética inyectable. “Podemos ser abiertos y honestos al respecto, además de tener confianza y no miedo a decir nuestra verdad”, ha asegurado en una entrevista en People .

En la entrevista, Jonas reflexiona sobre el hecho de que hasta hace poco los hombres no podían hacer determinadas cosas o resultaba raro que lo hicieran en lo referente a su aspecto: “Creo que hay un estigma que se está desvaneciendo y eso me gusta”.

Según Jonas, con la edad ha ido prestando más atención a su cuidado personal e, incluso, a los ingredientes de los productos: “Desde el desodorante a qué me pongo en el pelo, hasta crema corporal o protector solar. Creo que he madurado un poco, investigado más. Me encanta que el cuidado masculino haya evolucionado tanto”.