La historia de amor a primera vista entre John Travolta y Kelly Preston

“Estaba sola en una sala de espera, y de repente apareció él con un labrador y un golden retriever: cuando entró en la sala se paró el tiempo”, recordó la actriz en una entrevista con Vanity Fair . “Fue como una escena a cámara lenta en una película. Lo miré y pensé: ‘Dios mío, me he metido en problemas’. Me impactó porque era amable y carismático, como un gran regalo”.

Y así fue: la pareja se casó hace casi 30 años, en 1991. Una eternidad en el mundo del cine, reconoció la propia actriz. ¿Su secreto? “Tener muchas cosas en común: empatía, ser amables y preocuparnos por los demás, amor por la diversión y las risas. Nos completamos, nos amamos y nos comunicamos, pero no viene todo hecho. Si quieres hacer funcionar un matrimonio hay que trabajar todos los días, jugar y divertirse juntos, estar con los hijos. No solo amo a John, me gusta y me hace reír. Pero hace falta recrear cada día la magia de cuando te enamoras”, confesó la actriz.