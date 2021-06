Cuando a finales de 2016 se confirmó la noticia de que Johnny Depp entraba en el universo de Harry Potter, las expectativas eran máximas. El actor fichó por la segunda parte de Animales Fantásticos (Los Crímenes de Grindelwald) —aunque apareció en el final de la primera— en la que interpretaba al personaje que da nombre a la película, Gellert Grindelwald.

Por aquel entonces tenía un futuro lleno de proyectos que poco a poco se han desvanecido por todas las polémicas que han enturbiado su carrera. Ahora, en la tercera parte de la saga, ya tiene sustituto, que viene también con controversia: Mads Mikkelsen.

Daniel Radcliffe, el Harry Potter de la ficción, fue el primero en cuestionar que Depp siguiera en las precuelas tras ser acusado de maltrato por su exmujer Amber Heard, y a finales de 2020 Warner Bros. decidió prescindir de él. Sin embargo, a los fans del actor no les ha sentado nada bien que Mikkelsen haya decidido aceptar tan pronto sustituirlo en Animales Fantásticos 3, sin apenas pensarlo. Han sido tantos los comentarios negativos que el protagonista de Hannibal ha tenido que explicarse.

“Me llamaron y, obviamente, tenían prisa. Me encantó el guión y dije que sí. Sabía que era polémico para mucha gente, pero eso es lo que pasa de vez en cuando”, ha contado en The Times.

Además, el danés ha tenido que referirse a Depp para justificar su decisión: “Iban a hacer la película y él no estaba involucrado. Yo no tengo ningún papel en esa pelea. No sé qué ha pasado ni si es justo que perdiese el trabajo, pero sí sé que el show continúa y que me habría encantado tener la oportunidad de hablar con él”.

El también protagonista de Otra ronda o La caza aseguró en Entertainment Weekly que es consciente del papelón que tiene encima, en todos los sentidos.

“Tiene que ser un puente entre lo que Johnny hizo y lo que yo quiero hacer. Al mismo tiempo, tengo que hacerlo mío, pero también tenemos que encontrar algunos enlaces [con el personaje tal y como Depp lo interpretó] para que no parezca que va por separado de lo que él logró hacer maravillosamente”, relató.

Por el momento, que Mads Mikkelsen se incorporará a Animales Fantásticos 3 es de lo poco que se sabe de esta entrega, que aún no tiene fecha de estreno en España.