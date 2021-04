Johnson&Johnson paraliza la entrega de vacunas a Europa después de la "pausa" recomendada por EEUU

Stephen Zenner via Getty Images

Luces y sombras del cuarto suero aprobado por la EMA

El suero de Janssen, único monodosis de los aprobados por el momento, recibió la autorización de la EMA el pasado 11 de marzo. Entre sus ventajas están el hecho de no necesitar más de un pinchazo, lo que permitiría acelerar el ritmo de inmunización, y su facilidad de conservación a temperatura ambiente.

Sin embargo, presentaba una efectividad algo menor que su ‘competencia’, con un 66% de éxito en los casi 44.000 voluntarios tratados en el ensayo clínico mundial. Este porcentaje ascendía al 85% en casos de pacientes graves.

Este mismo martes, la EMA ha insistido en que la posible vinculación entre las dosis de Janssen y los trombos sigue investigándose y “actualmente no está claro si existe una asociación causal”. En palabras del organismo, recogidas por EFE, lo que inició su comité de seguridad (conocido como PRAC) fue “una revisión de una señal de seguridad” en relación con estos casos, pero hasta que no se llegue a las conclusiones científicas no se decidirá “si puede ser necesaria una acción reguladora”.

Sánchez ve una señal de que la vacunación cuenta “con todas las garantías”

Pedro Sánchez ha reconocido este martes que desconocía la decisión de los reguladores de EEUU sobre pedir su paralización, pero que esto demuestra que el proceso de vacunación “cuenta con todas las garantías”. Una vez conocidos los hechos, “tenemos que frenar y ver los episodios. A partir de ahí tomar decisiones, como en el caso de Astrazeneca”, ha añadido.