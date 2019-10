'Joker', ¿una película que promueve la violencia?

Pocas películas en los años recientes han generado tanta controversia como Joker. Es más, en una época dominada por el streaming y el Internet, parecía que las películas habían perdido la capacidad de ser el centro de ser el tema de conversación, a menos que estuviéramos hablando de superhéroes. Y bueno, allí está el detalle, en teoría Joker es una película de superhéroes, pero la realidad es que Joker es una película de superhéroes que no es una película de superhéroes.

De hecho, Joker es un caballo de Troya en el género de superhéroes, una película oscura, subversiva, violenta, revolucionaria incluso, envuelta en el paquete de uno de los villanos más populares del género, si no es que el más popular. Joker es en realidad una especie de película de arte que reúne influencias de películas tan clásicas e icónicas como Taxi Driver y The king of comedy, ambas de Scorsese; Network, de Sidney Lumet y A face in the crowd, de Elia Kazan, en una ominosa mezcla de géneros que se convierte, entre otras cosas, en una denuncia del populismo en la era Trump-Brexit, del capitalismo salvaje y del reinado del 1%. Sí, Joker es todo eso y más.

¿Es una obra maestra? No sé. El tiempo lo dirá. Pero definitivamente es una de las películas más importantes del año. En algún lugar se mencionaba que Joker se convertía para los actores en algo así, como el nuevo Hamlet, y se espera que por lo menos Joaquin Phoenix compita en la categoría de mejor actor, e incluso que pueda llegar a ganar. En uno de los casos claros de que el cine es muchas veces igual “cine de actor” que “cine de autor”, Joker sería imposible sin la actuación delirante, compasiva, siniestra, empática, desesperada, lunática y conmovedora de Joaquin Phoenix.

¿Y de qué va la película? Sin caer en spoilers, Joker es una historia de origen del clásico villano de Batman, en una película que casi no tiene nada que ver con Batman. De hecho Batman ni siquiera se menciona en la historia, y esta película puede verse como una historia separada del universo de los cómics. Así lo quisieron su director y su actor al contar la historia de un perdedor radical, de un marginado, como millones, que no ha tenido ninguna oportunidad y cuyo destino no le importa a nadie. Es la historia de cómo se crea un villano, un terrorista. Y es aquí donde la película es más subversiva: el personaje principal parecería no tener otra opción que volverse un criminal para no ser aplastado por una sociedad no sólo indiferente sino activamente hostil.

Arthur Fleck es un hombre fracasado con sueños de ser stand up comedian, que se tiene que dedicar a ser payaso en eventos, y la película comienza con una paliza que le propinan unos truhanes. Fleck apenas tiene dinero para vivir y mantener a su madre enferma y manipuladora (Frances Conroy, en una actuación muy cliché). Ecos de Psicosis. Fleck sueña con estar en el programa de Murray Franklin, un Robert De Niro muy en Robert De Niro, pero efectivo.