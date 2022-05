Jon Hamm desvela todas las normas que tuvo que seguir para saludar al príncipe Guillermo y Kate Middleton

La prensa internacional destacó no solo el look de Kate Middleton para la alfombra roja, con un vestido negro y blanco de Roland Muret, sino la complicidad de ella y su marido con el protagonista de la cinta.

En otro programa, Live with Kelly and Ryan, señaló que esas normas producen “un poco de ansiedad”: “Debes dirigirte a ellos como Su Alteza Real. Si te ofrecen llamarles por su nombre, puedes hacerlo, pero no puedes hacerlo de primeras. Y no puedes ofrecerles tu mano, tienen que ofrecerla ellos antes. Y tienes que hacer una reverencia, pero tampoco puede ser demasiado baja”.