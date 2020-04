El modelo Jon Kortajarena pide perdón tras su enfado porque Glovo no le traía una tortilla

Razón por la que Kortajarena ha tenido que dar explicaciones y pedir perdón.

El modelo ha asegurado que lleva tres meses en Los Ángeles (EEUU) y que tuvo que regresar a España por que su madre se contagió de coronavirus.

Así explica lo que sucedió:

“Conseguí un vuelo de Los Ángeles a Londres y de Londres a Madrid. Luego tenía que conducir de Madrid a Bilbao. En el vuelo, dadas las circunstancias, no hay comida, te dan una botella de agua y una chocolatina para once horas de vuelo. En la escala de Londres todos los servicios del aeropuerto estaban cerrados. En el siguiente vuelo más de lo mismo, una botella de agua. Estaba sin comer. Cuando por fin llegué a casa, a las doce de la noche, decidí pedir comida a algún sitio porque en mi casa no había absolutamente nada después de estar tres meses fuera. Llamé a una empresa de comida a domicilio y me dijeron que tardarían 20 minutos. Y como dos horas después no habían traído la comida, pues lo reclamé”.