"Vergonzoso ejemplo": críticas a 'MasterChef Junior' por lo que ocurrió tras esta bronca de Jordi Cruz a una niña

El chef Jordi Cruz dio una lección este miércoles a una de las concursantes de MasterChef Junior, Aitana. En una de las pruebas la niña, tras limpiar un conejo, lo tiró casi entero a la basura, por lo que el cocinero le pidió que fuera con él hasta el cubo de basura, de donde rescató la pieza para echarle un rapapolvo sobre el desperdicio de alimentos.

“Por respeto al animalito, por respeto a que el mundo no va sobrado de comida, por muchas cosas esto que has hecho no se puede hacer nunca”, aleccionó Cruz.