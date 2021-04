Jordi Cruz desmiente la leyenda urbana sobre Dabiz Muñoz y avisa: "Sería una torpeza"

Jordi Cruz ha vuelto a desmentir un rumor que lleva semanas corriendo por algunos foros y que apunta a su salida de MasterChef para ser reemplazado por el chef Dabiz Muñoz.

El cocinero ha asegurado en una entrevista a Bluper que, aunque no es cierto, “Dabiz podría hacerlo muy bien, es un cocinero excepcional y es igual de chungo” que él “o más”.

Además, adelanta que aceptaría la decisión si la productora decidiera no contar más con él, pero avisa: “MasterChef es muy familiar, los jueces nos llevamos muy bien y llevamos nueve años construyendo una relación que sería una torpeza romperla”.

Hace unos días, el propio Cruz aseguró ante los medios que su salida del programa no era cierta: “Yo soy una persona que lo cuento todo y no hay nada de verdad en esa noticia. Si la responsable de la productora me dijera que quiere cambiarme por otro cocinero por la razón que sea, lo aceptaría, pero no es cierto”. Además, ya adelantó que si un día pasase eso “lo contaría y punto”.

Lo único cierto es que el fundador del concepto DiverXo ha acudido como invitado al concurso de TVE en numerosas ocasiones dejando patente su particular estilo de cocinar y su profunda habilidad con los fogones. Una maestría que ha convertido a Dabiz Muñoz en uno de los cocineros más exitosos y con más futuro de España.

En la entrevista con Bluper, Jordi Cruz también se defiende de quienes aseguran que el programa de cocina cada vez se decanta más hacia el lado del reality: “MasterChef se hace en un formato que sería parecido a Gran Hermano y no le sacamos ningún tipo de partido, no nos alimentamos de lo que ocurre en la casa”.

En este sentido, el cocinero ha subrayado que si en ocasiones entran en temas personales es porque les parece “divertido y natural”.