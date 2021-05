Jordi Cruz estalla y da este rapapolvo a los concursantes en 'MasterChef'

"Que @JordiCruzMas me diga que confía en mí a mí me da muchísima motivación y no quiero fallarle. Para mí esto es la oportunidad de mi vida y no puedo desaprovecharla" @FranMChef9 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/CLoH5sJClS

Jordi Cruz no se ha detenido ahí: “Hoy ha pasado algo que en MasterChef no debe pasar. Hemos desaprendido, involucionado. Errores, errores, errores”.

″¿Cómo pueden pasar las semanas y que vayamos a peor? Cosas que ya estaban aprendidas y no las hagáis, consejos que os damos al momento y no los escuchemos. Semana 5 en MasterChef, se debería notar esa evolución y ese entender ciertas cosas del mundo profesional”

Además, Jordi Cruz ha tenido una palabras para Fran: “Tienes que creértelo, tú no crees en ti. Y me lo has demostrado hoy varias veces. Tú podías haber solucionado la papeleta”. Y le ha puesto de ejemplo ante el resto del equipo. “Me gustaría que aprendieseis de Fran y ver esa exigencia, compromiso, ese respeto por los comensales que le lleva ahora a estar al borde las lágrimas”.

“Que Jordi Cruz me diga que confía en mí me da muchísima motivación y no quiero fallarle. Para mí esto es la oportunidad de mi vida y no puedo desaprovecharla”, ha concluido el concursante visiblemente emocionado.